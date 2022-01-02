В Ровно пьяный водитель на глазах у "копов" сбил насмерть военного и умчал: виновника поймали

Трагическая авария произошла этой ночью на улице Соборной на глазах у патрульных.

Отмечается, что автомобиль ехал на большой скорости и сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель после наезда на человека не остановился и помчал дальше.

"Полицейские немедленно вызвали "скорую" для пострадавшего, а ориентировку об автомобиле передали всем патрулям. На место ДТП прибыл еще один экипаж, и патрульные начали преследование беглеца", - говорится в публикации.

Позже машину Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко. Водитель и пассажир легковушки вели себя агрессивно, поэтому на них пришлось надеть наручники.

Как оказалось, водитель - 24-летний житель села Бармаки под Ровно - был пьян. Драгер при проверке показал 2,10 промилле алкоголя.

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ровно (фото: rv.npu.gov.ua)

Виновника ДТП задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Сведения о факте - пьяное вождение, что повлекло смерть пострадавшего - следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортом до 10 лет.

Водитель, который сбил человека в Ровно, был задержан (фото: rv.npu.gov.ua)

По данным "Суспільне", водитель при себе имел удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета прошлого созыва.

Виновник смертельного ДТП был пьян (фото: rv.npu.gov.ua)

Как рассказала пресс-офицер Нацполиции Ровенской области Екатерина Загурская, у пострадавшего мужчины при себе не было документов.

"Несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти жизнь пострадавшему в ДТП не удалось - от полученных травм он скончался в больнице", - рассказали правоохранители.

Также сообщается, что личность погибшего позже была установлена - это 27-летний военнослужащий в отпуске, житель Костополя.

Пострадавшего в ДТП пешехода пытались спасти в больнице Ровно (фото: rv.npu.gov.ua)