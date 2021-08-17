ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Ровно прямо на ходу загорелся поезд: первые кадры с места ЧП

Новина українською →
Ровенская область, Вторник 17 августа 2021 12:07
Под Ровно прямо на ходу загорелся поезд: первые кадры с места ЧП Поезд УЗ загорелся в селе Малинск (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". Это произошло утром 17 августа.

Первое видео с места чрезвычайного происшествия в Березновском районе опубликовали в Instagram-аккаунте rivne_1283.

На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе.

Также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз. Но у них не получается.

Под Ровно загорелся тепловоз возле станции "Малинск"

Что говорят спасатели

На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы. В пресс-службе ГСЧС Ровенской области заверили, что в результате ЧП никто из людей не пострадал.

"17 августа в 10:45 по спецлинии "101" поступило сообщение о задымлении в грузовом тепловозе на станции Малинск Малинского ТГ Ровенского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Степань и пожарных местной пожарной команды с. Малинск. Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что случилось возгорание в моторном отсеке. В 11:29 возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте местного ГСЧС.

Под Ровно прямо на ходу загорелся поезд: первые кадры с места ЧППод Ровно прямо на ходу загорелся поезд: первые кадры с места ЧППод Ровно прямо на ходу загорелся поезд: первые кадры с места ЧППод Ровно прямо на ходу загорелся поезд: первые кадры с места ЧП

Вот что произошло с тепловозом (фото: rv.dsns.gov.ua)

Комментаторы тем временем считают, что эти старые локомотивы давно пора списать.

"Давно пора. Это не поезд, а только название!" - написал Василий Козачук.

Добавим, что средний возраст подобных магистральных тепловозов на УЗ составляет на сегодня около 30 лет, тогда как нормативный срок службы - 20.

Напомним, что в конце июля поезд "Укрзализныци" загорелся на пути из Киева в Херсон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины