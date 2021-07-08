Под Ровно погиб 14-летний мальчик, который на велосипеде ехал через аварийный мост

Трагический случай произошел в селе Чудель Сарненского района.

Сообщается, что на состояние моста через реку Случь, где погиб мальчик, уже не раз жаловались местные жители. Конструкции аварийной переправы лежат не ровно, плиты под ногами то опускаются, то поднимаются, фиксируется наклон, плиты при входе на мост выпирают, создавая неудобные "пороги" для прохожих.

По этому мосту поздно вечером ехал на велосипеде мальчик, упал и ударился о конструкцию переправы.

На место происшествия прибыла "скорая помощь", но спасти ребенка не удалось. Правоохранители рассказали, что мальчик умер уже в карете "скорой".

"Сейчас открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с отметкой несчастный случай", - сообщила пресс-секретарь ГУНП Ровенской области Екатерина Загурская.

Видео: под Ровно мальчик на велосипеде трагически погиб на аварийном мосту