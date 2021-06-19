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Под Ровно отец девятерых детей провалился в яму от бобров, и его задушил конь

Автор: Владимир Костырин

Под Ровно произошел трагический случай, при котором из-за животного погиб мужчина - конь упал на человека и сильно травмировал, и житель села Сварины Сарненского района скончался от удушения.

Об этом передали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.

Отмечается, что погибший был многодетным отцом - у мужчины 1978 года рождения было девять детей.

ЧП произошло вчера вечером около реки на окраине села.

Как выяснилось, мужчина пошел на пастбище за лошадью, а когда возвращался, то возле воды провалился в дыру в земле, сделанную бобрами.

И после этого на человека упал конь, придавив и перекрыв доступ воздуха.

На помощь бросились люди, которые сначала достали лошадь, а затем и мужчину. Он уже был без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики бригады Антоновского пункта постоянного базирования Центра ЭМП и МК только диагностировали биологическую смерть.

Ранее сообщалось, что в 2018-м под Львовом лошади испугались авто на дороге и перевернули воз с людьми - тогда в результате инцидента погиб человек, еще двое были травмированы.

Также мы писали о том, что перед этим в Золочеве в больнице погиб мужчина, которому соседский конь нанес сильные удары и травмировал, что закончилось смертью человека.

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