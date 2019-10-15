В Ровно мать бросила больного младенца: женщина оригинально объяснила свой поступок

В Ровенской области молодая женщина закрыла в комнате своего маленького ребенка и ушла в неизвестном направлении. Более суток сотрудники правоохранительных органов разыскивали женщину и в конце концов им удалось ее разыскать. Женщина призналась, что находилась в состоянии сильного душевного волнения из-за постоянных криков и плача ребенка.

Молодой маме из Гощанского района оказалось всего 19 лет. Кроме младенца у нее есть еще один ребенок, которому уже три года. Старшего ребенка еще в середине сентября социальные службы забрали в Центр социальной реабилитации.

14 октября жители общежития услышали крики маленького ребенка и обратились к вахтеру, который открыл комнату. В помещении обнаружили новорожденного малыша с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, двухстороннюю пневмонию и заподозрили перелом костей основания черепа. Сейчас малыш помещен в реанимацию.

Кроме того, врачи отметили, что мальчик совершен не досмотрен.

"Такой случай впервые. Крайне сопревший ребенок. Можно подумать, что она не переодевала, не меняла пеленки, если они вообще были. Кожа в ужасном состоянии", - рассказал заведующий реанимации Ровенской областной детской больницы Михаил Кулик.

В Ровно мать бросила больного младенца и ушла (Видео: YouTube/ТСН)

Выяснилось, что 19-летняя мама находится на учете у службы по делам детей, как неблагополучная и уже дважды привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Второго малыша она родила 18 сентября и проживала в Ровно в социальном общежитии, так как по месту ее регистрации не было условий для проживания с новорожденным ребенком.

На данный момент начато досудебное расследование по ст.166 и ч.2 ст.135 УК Украины.