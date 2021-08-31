В Ровно малолетние братья-близнецы с ножом напали на женщину: появилось видео

В Ровно 31 августа утром на женщину совершили нападение с ножом. Как выяснилось, это сделали малолетние братья-близнецы.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook полиция Ровенской области.
Недалеко от детской площадки на улице Чорновола, один из детей напал на женщину и нанес ей ножевые ранения в спину. Это произошло утром, около 9 утра.
Свидетели преступления предоставили правоохранителям всю информацию о ЧП и за считанные минуты полицейские разыскали причастных к совершенному преступлению ребят по месту жительства.
Ими оказались двое 15-летних родных братьев-близнецов. Несовершеннолетних доставили в Ровенский районного управления полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями.
По данному факту начато досудебное расследование. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для братьев.
Пострадавшая от нападения 42-летняя жительница Ровно доставлена с травмами в больницу. Полиция выясняет все детали совершенного преступления.
В сеть попало видео нападения, которое зафиксировали камеры наблюдения.
Его можно посмотреть по ссылке.
Также появилась информация, что на преступление ребят вдохновили видео-игры, но пока это проверяется.
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