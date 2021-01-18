В Ровно кондуктор выгнала из троллейбуса ребенка в -20: никто не заступился

В Ровно кондуктор общественного транспорта выгнала ребенка на мороз в -20 из-за того, что он дал ей надорванную купюру. Инцидент произошел в троллейбусе №9. У 13-летней девочки сел телефон, но кондуктор требовала ребенка оплатить проезд через приложение Приват 24.

Об этом сообщает издание "Ровно онлайн".

Пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на эту конфликтную ситуацию и не помогли девочке. Отметим, что в 16:30 за окном температура воздуха была около - 20. Как рассказала мама ребенка, ее дочка прошла пешком несколько остановок.

Отец девочки решил вечером подъехать на конечную троллейбуса, чтобы спросить кондуктора, почему она ведет себя таким образом.

"Я хотела сфотографировать ее бейджик, чтобы знать на кого писать заявление, она набросилась на меня и начала бить, тогда мужчина вызвал полицию. Правоохранители приехали, рассказали, как написать заявление и куда обратиться", - описала ситуацию мама девочки.

Сейчас отец и мать ребенка написали жалобу на поведение кондуктора в соответствующие органы.

Как мы ранее писали, в Борисполе водитель маршрутки не захотел везти ветерана войны на Донбассе и нахамил пассажирке, которая вступилась за бойца.

Также мы сообщали, что в Украине хотят изменить правила работы общественного транспорта. В первую очередь хотят заняться маршрутками, которые многие уже называют адскими.