Под Ровно у грузовика отлетело колесо и оторвало пешеходу руку: молодой человек погиб (видео)

Мужчину около 30 лет срочно госпитализировали в центральную районную больницу. Медики поставили предварительный диагноз травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней третьей плеча.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пострадавший умер в клинике. Так, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, как полицейские проводят осмотр территории, на обочине подходят к жуткой находке. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Под Ровно у грузовика отлетело колесо и смертельно травмировало пешехода (фото: instagram.com/rivne_1283)

Все причины и обстоятельства трагического случая выясняются.