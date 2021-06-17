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Под Ровно у грузовика отлетело колесо и оторвало пешеходу руку: молодой человек погиб (видео)

Автор: Владимир Костырин

Под Ровно произошла трагедия при участии грузовика и пешехода - колесо лесовоза отлетело от транспорта во время движения, попало в молодого человека и ужасно травмировало, оторвав руку. ЧП случилось в Березном сегодня днем.

Об этом 17 июня передали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.

Мужчину около 30 лет срочно госпитализировали в центральную районную больницу. Медики поставили предварительный диагноз травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней третьей плеча.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пострадавший умер в клинике. Так, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, как полицейские проводят осмотр территории, на обочине подходят к жуткой находке. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Под Ровно у грузовика отлетело колесо и смертельно травмировало пешехода (фото: instagram.com/rivne_1283)

Все причины и обстоятельства трагического случая выясняются.

Напомним, ранее в Запорожье знаменитого путешественника чуть не убило колесом от УАЗа Нацгвардии, которое на ходу отлетело от транспорта.

Также мы писали о том, что перед этим в Харькове колесо от электрички влетело в салон с пассажирами.

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