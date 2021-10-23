UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Ровно горожане шокировали медиков дикарством: "убегали огородами и спускали собак"

Автор: Тетяна Самарук

В селе Большая Омеляна, что в Ровенской области обнаружили вспышку полиомиелита. В частности, болезнь обнаружили у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братиков и сестричек. В результате малыша парализовало.

Об этом рассказал главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафронов.

Он рассказал, что встречался с жителями села, где у полуторагодовалого мальчика и в его семье обнаружили полиомиелит и говорил с ними о необходимости вакцинации. Также он пытался донести тезис, что "отношение к вакцинации населения – один из признаков уровня цивилизованности общества".

Также он добавил, что врачи общей практики, медсестры, эпидемиологи персонально донесли информацию и развеять опасения у каждого из родителей. В конце концов удалось собрать информацию обо всех детях в возрасте до 5 лет, проживающих на территории ОТГ.

"Что у нас было? - закрытые перед носом ворота, побег огородами, отпуск на двор собак, словом – цивилизацию во всей красе. То, что работа медиков населением не ценится - давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или разъяснительной работы, когда руководство громады организует встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется", - сказал он.

Врач объяснил, что люди в больницы не приходят, домой не пускают и на встречи в сельсовет не появляются.

"Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, которая используются от страшной болезни, лучше постить котиков в Сети чем переживать риски для собственного ребенка", - добавил Роман Сафронов.

В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.

  • Просто какое-то дикарство! А что председатель общины говорит? Почему он не может организовать людей?;
  • Обидно, что такое бывает в наше время;
  • Просто ужас. На дворе 21 век, а многие еще в 18-м;
  • Какое-то средневековье! Собак спускать, это уже надо полицию подключать;
  • А что тут неправдиво сказано. Действительно, как прививку сделать то нет, а потом в больницах просят сделать что-то.

Что такое полиомиелит

Это острое инфекционное заболевание, которое вызывается полиовирусом. Он распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Вирус проникает в организм через рот, попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая пожизненный паралич.

Ранее мы сообщали, что в Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка, которая не была вакцинирована.

Также мы писали, что названы области Украины с низким уровнем вакцинации полиомиелита.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиомиелит