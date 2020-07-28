Под Ровно драка "село на село" длилась двое суток: появилось видео

Под Ровно массовая драка между жителями двух сел длилась в течение двух суток. Как сообщается, противостояние началось между жителями сел Степангород и Хиночи. В драке участвовало 70 человек. В результате столкновений трое участников конфликта получили телесные повреждения. Подробнее о причине столкновения – читайте ниже.

Известно о драке между жителями соседних сел Степангород и Хиночи стало из соцсетей. Видео опубликовала одна из женщин, ставшая очевидцем происшествия. Столкновение началось в ночь с 23 июля. По предварительным данным, массовая драка началась между жителями сел Степангород и Хиночи. По итогу окончания столкновений трое человек получили телесные повреждения.

Как сообщает местное издание "Рівненські Новини", сельский глава Николай Шелиган прокомментировал ситуацию. Он считает, что побоище было спровоцировано жителями соседнего села Степангорода.

"Это серьезно уже лет так 20. Хиночаны никогда в Степангород не ездили и там не дрались. У нас все проблемы всегда из-за того, что они приезжают сюда и устанавливают порядки. Оно немножко сейчас прекратится, потому что после таких конфликтов оно обычно прекращается. А через полгода - то же, приезжают с битами, прутьями, пневматикой. Для них это нормально", - говорит сельский голова.

Исполняющая обязанности Степангородского сельского головы Любовь Мельник также высказалась по поводу конфликта. Она признает факт драки, однако говорит, что подробностей и причины не знает.

"Я слышала, что был такой инцидент. По словам жителей, избили раньше нашего жителя, он в больнице. Может мстили. Уже давно так не дрались. Может где были единичные, но ну не так ... Не знаю, что они действительно не поделили, но факт есть факт", - говорит руководительница общины.

Сотрудники полиции возбудили дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Также было открыто уголовное производство.

Напомним, что ранее в Днепре пассажир начал бить водителя маршрутки прямо во время движения.

Также мы писали, что недавно массовая драка произошла в Киеве.