Под Ровно от COVID умерла беременная женщина и ее малыш: детали трагедии

Женщина находилась на 7 месяце беременности. Ее привезли в роддом Дубно из Ровенского района, так как это учреждение оказывает стационарную медицинскую помощь беременным женщинам, больным COVID-19 со всей Ровенской области.

18 ноября стало известно о ее смерти. К сожалению, ребенка тоже не удалось спасти.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Если эти данные подтвердятся официально, то для Дубно это будет вторая смерть беременной женщины от COVID-19 в ноябре.

Согласно новым исследованиям, беременные женщины, у которых развиваются симптомы COVID, чаще рискуют получить более тяжелые осложнения и даже умереть.

Напомним, что за 10 месяцев в Украине от коронавируса умерло 50 беременных женщин.