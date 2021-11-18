Под Ровно от COVID умерла беременная женщина и ее малыш: детали трагедии

В городе Дубно Ровенской области в роддоме от COVID умерла беременная женщина. Ей было всего 20 лет. Малыша в утробе матери тоже не удалось спасти.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на анонимный источник в медучреждении.
Женщина находилась на 7 месяце беременности. Ее привезли в роддом Дубно из Ровенского района, так как это учреждение оказывает стационарную медицинскую помощь беременным женщинам, больным COVID-19 со всей Ровенской области.
18 ноября стало известно о ее смерти. К сожалению, ребенка тоже не удалось спасти.
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.
Если эти данные подтвердятся официально, то для Дубно это будет вторая смерть беременной женщины от COVID-19 в ноябре.
Согласно новым исследованиям, беременные женщины, у которых развиваются симптомы COVID, чаще рискуют получить более тяжелые осложнения и даже умереть.
Напомним, что за 10 месяцев в Украине от коронавируса умерло 50 беременных женщин.
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