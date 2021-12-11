Под Ровно бревно из лесовоза влетело в маршрутку и травмировало человека (фото)

Правоохранитель отметила, что грузовик ЗИЛ, перевозящий древесину, принадлежит частнику, и к государственному лесохозяйственному предприятию не имеет отношения.

31-летний водитель грузовика - житель села Яблонне - после ДТП был доставлен в медучреждение для проведения обследования на состояние алкогольного опьянения.

Сам инцидент произошел вчера вечером в селе Городище в Березновском районе. Маршрутка, которая попала под атаку бревен, совершала рейс "Березное-Богуши".

Под Ровно бревно выпало из лесовоза и травмировало пассажира маршрутки (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Было выяснено, что колоды в прицепе лесовоза не были должным образом закреплены, что и привело к таким последствиям.

Карачун рассказала, что бревно, пробив стекло автобуса с людьми внутри, ударило 32-летнего жителя Березного, у которого предварительно диагностировали перелом предплечья.

Пострадавших могло быть и больше, так как другая вылетевшая из прицепа ЗИЛа колода также повредила лобовое стекло автобуса.

Под Ровно колода из грузовика выпала и попала в маршрутку с двадцатью пассажирами (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

По факту происшествия было открыли уголовное производство. Детали и обстоятельства ДТП устанавливаются. Оба транспортных средства сейчас изъяты.

Напомним, что в Ровенской области ЧП с лесовозами происходят далеко не впервые. Так, в этом году в августе в Балашовке на грузовике, перевозящем бревна, произошла разгерметизация колеса, что привело к вылету детали, которая попала в пешехода и сильно травмировала. Оказалось, что тот УРАЛ не прошел обязательный технический контроль.

А за полтора месяца до этого был схожий случай с лесовозом частника, который привел к трагической гибели мужчины в Березном - пешеходу оторвало руку и он скончался от потери крови. Добавим, что мужчина тогда шел вместе со своим племянником, но мальчика за секунды до происшествия позвала мама.

Кроме того сообщалось, что в 2020-м под Ровно в селе Новоречица отлетевшая деталь колеса от лесовоза убила 11-летнюю девочку, которая стояла возле магазина.