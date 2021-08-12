Под Ровно бешеная белка набросилась на ребенка: на карантин отправили все село

В Ровенской области жертвой белки стал 8-летний мальчик. Маленького жителя села Познань покусало животное и родители сразу же обратились за помощью. Оказалось, что у белки было бешенство.
Детали сообщили в пресс-службе Сарненской районной администрации.
Инцидент произошел в селе Познань Сарненского района Ровенской области. На 8-летнего мальчика набросилась белка и покусала его. Родители сразу же вызвали ветеринарную службу, а мальчика отвезли в больницу. Анализы показали, что ребенка покусало животное, зараженное бешенством.
Местные власти приняли решение отправить на карантин полностью все село на два месяца.
"Село Познань на Сарненщине — в опасной зоне из-за подтвержденного случая бешенства дикого животного. С целью профилактики и недопущения распространения заболевания бешенством, комиссия приняла решение территорию села признать неблагополучной и установить карантин сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.
Карантин – это комплекс мероприятия по изоляции распространения заболевания. В случае с бешенством, вводится карантин на 60 дней. В этот период запрещено:
Проводить выставки кошек или собак
Заводить питомцев
Вывозить животных (собак и кошек) за пределы неблагополучного населенного пункта
Жителям региона рекомендуется выгуливать домашних животных только на поводке и выбирать места, где нет скопления людей.
Ограничить посещение парков, лесов, чтобы минимизировать контакты с зараженными животными.
Кошек и собак на период карантина не рекомендуется выпускать из дома на вольный выгул и минимизировать контакты домашних животных с другими.
При любых укусах немедленно обращаться за помощью к медикам.
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