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Под Ровно беременная женщина с 10 детьми отравились угарным газом

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 17:02
Под Ровно беременная женщина с 10 детьми отравились угарным газом
Беременная женщина с 10 детьми отравились угарным газом под Ровно (фото: коллаж РБК-Украина)

В Ровенской области беременная женщина с 10 детьми отравились угарным газом

Беременная женщина, которая находилась дома с 10 детьми, отравилась угарным газом. Инцидент произошел в селе Малушка Ровенской области в двухэтажном доме, который отапливается газовым котлом.

Самому младшему ребенку в семье всего лишь 11 месяцев, а самому старшему - 14 лет. Последствия угарного газа первым на себе ощутил один из малышей, которого стошнило.

По предварительной информации, в доме были нарушены правила эксплуатации газовым котлом, что стало причиной утечки газа. Эксперты сейчас уточняют все детали происшествия. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщину и 10 детей в больницу привез ее муж. При этом всем им понадобилась госпитализация. Женщину и трех детей положили в реанимацию из-за тяжелого состояния.

В данное время стало известно, что матери и ее трем детям стало уже лучше, и их жизни ничего не угрожает. Врачи намерены их направить в детское отделение, чтобы многодетная семья могла находиться рядом друг с другом.

Напомним, что во Львове пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в двух разных домах. В доме по ул. Богуна отравление угарным газом получили трое человек, в квартире дома по ул. Шевченко с отравлением угарным газом в больницу попали еще два человека. Состояние здоровья у всех оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что в Тернополе в колледже массово отравились ученики. После обеда в местной столовой плохо стало 12 студентам. У них у всех диагностировано пищевое отравление.

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Новости Украины отравлениеРовенская область
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