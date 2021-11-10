В Ровенской области женщина обвиняет в ошибке врачей: вкололи не ту вакцину?

Что произошло

По словам украинки, она выбирала для прививки AstraZeneca, а в приложении "Дия" появилась CoronaVac.

"Я полностью доверилась врачу. А вот так проявили халатность и никто не признает свою ошибку", – рассказала Наталья Яцкевич.

Женщина говорит, что врач не знает, чем ее вакцинировали, точнее - он не помнит.

Наталья специально выбрала именно AstraZeneca. Чтобы ехать за границу на заработки. А теперь ее не пустят.

"Возможно, у них закончилась данная вакцина. Поэтому без моего ведома решили вакцинировать тем, чем было. Я не знаю, как это произошло. Не знаю, как идти на вторую вакцинацию?" – спрашивает Наталья.

Делом займется полиция

Врачи в больнице ничего не говорят и не дают объяснений. Теперь за дело возьмутся правоохранители.

"Мы имеем право требовать свое – свои персональные данные! Не требуем чужие!" - убеждена Наталья.

Ошибка врачей

Доктор из больницы только после скандала рассказал правду. По его словам, внутренняя проверка обнаружила, что ошибка произошла, когда вносили данные в сертификат.

"Четко следует, что пациентке была проведена вакцинация AstraZeneca. По сопоставлению всех остаточных доз вакцинации и привитых доз – никаких несоответствий не выявлено", – рассказала главный доктор Сарненского Центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Максимук.

Если вину врачей докажут - их привлекут к ответственности. А сейчас женщине нужно идти на вторую дозу прививки, а ее данные в "Дие" будут изменены.