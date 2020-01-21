Ротвейлер растерзал хозяйку на прогулке: детали жуткого ЧП в Одессе

В Одессе собака породы ротвейлер напала на свою хозяйку во время ночной прогулки. Животное набросилось на женщину, повалило на землю и продолжило терзать. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что инцидент произошел на улице Канатная. Посреди ночи жители проснулись от страшного крика и вызвали правоохранителей. Ротвейлер напал на хозяйку в парке неподалеку от здания Одесской обладминистрации.

Правоохранители, прибывшие на место, увидели страшную картину. Женщина лежала в крови, возле нее - огромный пес. Собака повалила хозяйку, искусала и не давала подняться.

В Одессе ротвейлер покусал хозяйку (фото: 7 канал)

Патрульным ничего не оставалось, кроме как пристрелить животное, поскольку ротвейлер не подпускал правоохранителей к хозяйке.

К счастью, женщина осталась жива. Ее госпитализировали с множественными повреждениями.

Стоит отметить, что случаи агрессии со стороны собак в отношении хозяев - не редкость. Так, совсем недавно в Чугуевском районе Харьковской области домашний пес внезапно набросился на свою 71-летнюю хозяйку. Спасти женщину не удалось.