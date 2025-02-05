Росте не лише в печерах: вчені знайшли паразита, який перетворює павуків на зомбі

Учасники документального серіалу про природу BBC "Зимова варта" вперше виявили гриб у пороховому сховищі у водно-болотному заповіднику "Замок Еспі" в Північній Ірландії у 2021 році. Дослідники проаналізували гриб і виявили, що він є новим для науки.

Цей пухнастий білий гриб, ймовірно, використовує хімічні сигнали, щоб виводити печерних павуків з їхніх лігвищ на відкриту місцевість. Таким чином гриб контролює свідомість павуків, створюючи з них "зомбі".

До того ж, згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Fungal Systematics and Evolution, гриб, названий G. attenboroughii, вбиває павуків і використовує їхні трупи для вивільнення своїх спор.

На дослідження вчених наштовхнуло те, що Gibellula attenboroughii, знайдений у пороховому сховищі, був виявлений на мертвому печерному павуку-колопряді (Metellina merianae). Ці павуки зазвичай живуть у печерах, але також можуть оселятися в темних приміщеннях, створених людиною, таких як підвали та старі комори.



Metellina merianae, яких уражає грибок-паразит (фото: wikipedia.org, User R.Siloaho)

Після випадкового відкриття у 2021 році співавтор дослідження Тім Фогг, фахівець із спелеології, знайшов більше екземплярів грибка в печерних системах Північної Ірландії та Республіки Ірландія, а також на іншому виді печерних павуків - Meta menardi.

Зазвичай печерні павуки ховаються в лігвах або павутинні, проте всі заражені особини були виявлені на "стелях" і стінах печер, в яких вони були знайдені.

Дослідники припустили, що грибок змінив поведінку павуків, "відправивши" їх на відкрите повітря і піддавши впливу повітряних потоків, які рознесли спори G. attenboroughii.



Meta menardi - ще один вид павука, який страждає від G. attenboroughii (фото: wikipedia.org, User oio154)

Провідний автор дослідження Гаррі Еванс, науковий співробітник, який досліджує гриби в CABI, зазначив, що процес зараження грибком є складним і G. attenboroughii мав би еволюціонувати разом з печерними павуками.

Еванс пояснив, що спори G. attenboroughii проникають в організм павука та інфікують його гемоцель - порожнину, в якій міститься еквівалент крові.

Після того, як павук залишає своє лігво, G. attenboroughii виробляє токсин, щоб убити свого господаря, а потім використовує антибіотики - протимікробні речовини, які вбивають бактерії - щоб зберегти тілесну оболонку павука, муміфікуючи його.

Гриб поглинає всі поживні речовини павука, і коли умови сприятливі, наприклад, у печері висока вологість, G. attenboroughii вирощує на павуку довгі структури для поширення своїх спор.

Втім, хоча взаємозв'язок між грибом і павуками є цікавим, науковець зазначив, що кінцева мета цього дослідження - з'ясувати, чи можна створити ліки для людини з речовин, які виробляє гриб.

Крім цього, дослідження підтвердило, що на Британських островах існує приховане розмаїття паразитичних грибів і, ймовірно, буде відкрито ще багато видів.