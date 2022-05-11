Россию могут выкинуть из престижного конкурса красоты: что известно

"За последние несколько дней Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" и я лично как представители крупнейшего мирового конкурса красоты "Miss Universe" в Украине получили сотни сообщений от украинцев с требованием лишить представительниц страны-агрессора России возможности участия в международных конкурсах красоты", - написала Филимонова.

По словам украинки, руководство "Мисс Вселенной" должно принять правильное решение и отстранить Россию навсегда.

Как президент "Мисс Украина Вселенная" и гражданка Украины, я полностью поддерживаю эту позицию и считаю, что всемирное зло не должно иметь доступа к участию в мировых событиях. Тороплюсь сообщить вам, что руководство "Miss Universe" проинформировано о нашей инициативе. Я уверена, что наши партнеры по "Мисс Вселенной" примут правильное решение", - резюмировала Филимонова.

Также она подчеркнула, что Украину имеют право представлять девушки только с украинским гражданством.