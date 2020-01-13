Российский ведущий назвал украинцев "дебилами": разозлился не на шутку

Михаил Кожухов попал в "Миротворец" (Скриншот)

Российский ведущий Михаил Кожухов посещал аннексированный Крым

Российский ведущий Михаил Кожухов назвал украинцев "дебилами" за то, что его внесли в черный список сайта "Миротворец". Дело в том, что телеведущий посещал Крым после его аннексии. Свое негодование главный путешественник России выразил на своей Facebook-странице.

"Почему-то всегда по-детски радуюсь, когда очередные дебилы с мозгами туберкулезной курицы заносят меня в "черные списки" - русофобов, либерастов, дерьмократов, космополитов безродных и т.д. Теперь вот украсил список "врагов Украины".Записывайте, дебилы: у меня мама - Петренко, сестра - Носенко, жена - Кравченко, а папа, хоть и не "ко", но из Харькова. Другого такого "врага Украины", как я, вы искать замучаетесь", - написал Кожухов.

Не все пользователи сети разделили мнение ведущего. Многие написали ему, что он не уважает законы другой страны, а также то, что в нем разочаровались.

Это так просто-уважать международные законы. А Вы так и не поняли.

Русский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Прощайте, Михаил. Земля вам пухом. Я буду вас помнить нормальным человеком, а не любителем детей в Артеке.

Вопрос в нарушении. Крым оккупирован. И цинизм этим пренебрегать а потом ещё не понимать. Крым токсичен.

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