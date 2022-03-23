Российский солдат переехал танком своего командира, отомстив за убитых "друзей"

По его словам, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.

После этого солдат танкового батальона 37 ОМсБр обвинил в гибели своих "друзей" командира бригады полковника Медведева Юрия.

Когда пришел момент, он решил отомстить, и переехал танком Медведева, стоящего рядом. Он выжил, но обе ноги повреждены.

Сейчас полковник отдыхает в больнице на территории Беларуси. Ему выдали орден за мужество, а также его ждет денежная компенсация за боевое ранения полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса".