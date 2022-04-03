Российские военные пытали, а потом убили рекордсмена Украины Сергея Проневича

"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли через неделю после исчезновения. Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", - рассказала Лана.

Чем был известен Сергей Проневич

В Национальный Реестр Рекордов в 2019 году украинец был внесен за его непревзойденный рекорд – в полном военном снаряжении Сергей пробежал марафонскую дистанцию ​​за 4 часа 36 минут.



"Лучшие люди страны, цвет и надежда нации, растоптанная грязным сапогом…Пытки людей считаются преступлением даже во время войны. И я верю, что придет время и каждый из этих преступников ответит за смерть Сергея – перед судом, перед украинцами и перед Богом", - добавила Ветрова.

Прокуратура возбудила уголовное производство по данному факту (ст. 438 УКУ). Максимальное наказание по этой статье – это пожизненное заключение.