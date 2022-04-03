Российские военные пытали, а потом убили рекордсмена Украины Сергея Проневича
В Сумской области российские военные пытали, а потом убили украинского рекордсмена Сергея Проневича.
Об этом страшном известии сообщила Лана Ветрова.
"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли через неделю после исчезновения. Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", - рассказала Лана.
Чем был известен Сергей Проневич
В Национальный Реестр Рекордов в 2019 году украинец был внесен за его непревзойденный рекорд – в полном военном снаряжении Сергей пробежал марафонскую дистанцию за 4 часа 36 минут.
"Лучшие люди страны, цвет и надежда нации, растоптанная грязным сапогом…Пытки людей считаются преступлением даже во время войны. И я верю, что придет время и каждый из этих преступников ответит за смерть Сергея – перед судом, перед украинцами и перед Богом", - добавила Ветрова.
Прокуратура возбудила уголовное производство по данному факту (ст. 438 УКУ). Максимальное наказание по этой статье – это пожизненное заключение.
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