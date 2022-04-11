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Российские командиры расстреливают раненых на глазах у других солдат

Фото: Военные РФ не дорожат жизнью своих солдат (facebook com mod mil rus)
Автор: Людмила Жукова

Российские военные генералы абсолютно не дорожат жизнью своих солдат. Вместо их спасения на поле боя - они их расстреливают.

Об этом рассказала изданию LB.ua Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

Это Денисова выяснила в личном разговоре с солдатами РФ.

"В Киеве я видела своими глазами 34 военнопленных - 24 рядовых и 10 офицеров. Я лично с ними общалась. По Женевской конвенции, офицеры и рядовые должны содержаться отдельно. Поэтому они находятся в двух камерах по 24 и 10 человек", - сказала Денисова..

Она была поражена внешним видом представителей "второй армии мира". Некоторые солдаты были в резиновых сапогах. Они надели их, чтобы не промокли ноги.

"Один из солдат рассказал страшные вещи об отношении собственных командиров к ним. Говорит, что когда попали в засаду, что-то взорвалось, и все разбежались. Собралась вместе только одна танковая часть. Их командир, подполковник, увидел раненного в ногу солдата и застрелил его из словами: "Раненных лошадей пристреливают", – отметила Денисова.

Ставший свидетелем убийства сослуживца солдат был в бегах несколько дней, а потом сдался украинским военным.

Как мы ранее писали, в сети появилось видео, как оккупанты едут убивать и насиловать в Украину под радостные крики толпы.

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