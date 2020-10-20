Российская вакцина от COVID-19: эксперт предположил одно происхождение с "Новичком"

ВОЗ официально отказалась признать российский "Спутник V" не просто вакциной от COVID-19, но и просто вакциной.

По мнению известного блогера и журналиста Сергея Иванова, это окончательно снимает все спекуляции вокруг этой вакцины и ее возможных поставок в Украину.

"То есть по факту это некое вещество непонятного происхождения и назначения, которая не имеет никакого клинического доказательства своей эффективности в контексте ковида, кроме слов Путина с Медведчуком, которые не говорят правду в принципе", - добавляет журналист.

По словам Иванова, учитывая пристрастие Кремля к химическому и бактериологическому оружию, он не исключает, что "Спутник V" и "Новичок" - из одной лаборатории.

Примечательно, что в комментариях под публикацией блогера пользователи напомнили, что недавно из-за осложнения от коронавируса умер мэр Ялты. Три недели назад он вакцинировался российским "Спутник V".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

Кроме того, в начале августа в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Также в РФ начали подготовку к регистрации второй вакцины от COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру.