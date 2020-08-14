Российская пропагандистка призвала послать в Беларусь "вежливых людей" и жестко опозорилась

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала ввести в Беларусь "вежливых людей" - так президент РФ Владимир Путин назвал российских военных без знаков различия, которые участвовали в оккупации Крыма в Украине в 2014 году. Выражение с тех пор стало эвфемизмом, наряду с "зелеными человечками".

Главред Russia Today 14 августа своим постом в Twitter вызвала жесткую реакцию в сети и массу гневных комментариев.

"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", - написала Симоньян, комментируя события в Беларуси, где шестой день происходят протесты после выборов президента.

Фото: скрин поста twitter.com/M_Simonyan

В подобном призыве топ-пропагандистки пользователи соцсетей усмотрели не только очередное признание российской аннексии украинского полуострова, но и поощрение захватнической политики РФ по отношению к различным государствам и военной интервенции.

"Телеканал Russia Today - в лице должностных лиц разного уровня - весьма последовательно призывает к вводу российских войск в Белоруссию", - отреагировал на высказывание Симоньян российский политолог Станислав Белковский в своем Telegram.

Под постом российской журналистки в комментариях люди пишут, что такая риторика - настоящий позор и просто неприемлема, осыпают пропагандистку ругательствами, грозят судом или даже самосудом.

Мне кажется, эти люди стали до такой степени вежливыми, что забили на все.

В очередной раз признала оккупацию Крыма

Больная совсем на голову? Соображаешь, чего пишешь?

Весьма ответственная позиция госчиновника. Достойная гопника из питерской подворотни. Стыдно за страну. Когда же вы все у**ете в темное прошлое нашей истории, твари.

Кидаем репорт за призывы к насилию. И угрозы введения войск в чужую страну.

Фото: скрин комментариев twitter.com/M_Simonyan

Ранее российская пропагандистка Скабеева цинично похвалила ОМОН за избиение людей.

Также мы писали о том, что в Беларуси силовики стали переходить на сторону демонстрантов.