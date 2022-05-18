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Россияне убили мужчину, который помог эвакуироваться сотням херсонцев. Сейчас его семье нужна помощь

Семье погибшего Антона нужна помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российские военные убили Антона, который был предпринимателем и примером человечности патриотизма. Мужчина помог сотне людей из Херсонской области во время оккупации приехать на территории, подконтрольные Украине.

Об этом рассказали на странице ГО "Место силы".

У Антона осталась жена и четверо детей. Он целенаправленно выбрал путь волонтерства и помощи людям.

За все время войны Антон вывез из Херсона более 100 человек и привез в область тонны гуманитарной помощи. Он выезжал на территорию неоккупированной Украины более 30 раз и привозил людей, которые бежали от оккупантов.

"Рашисты убили его и расстреляли очередную эвакуационную колонну. Кое-кто смог вернуться, многие остались там, как и наш собрат Антон", - сказано в сообщении.

Антона похоронили местные жители, место захоронения пока неизвестно.

Неравнодушные украинцы могут помочь жене Антона.

Номер карты Людмила Кушнир (жена)

4149 4993 4261 9259

У Антона осталась жена и четверо детей (фото: facebook.com/mistoo.sily)

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Херсон