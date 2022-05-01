Она хотела изменить мир: россияне расстреляли авто зоозащитницы, которая ехала на помощь животным

Детали трагедии

Яна Ренк была объявлена без вести пропавшей 26 февраля. Ее искали повсюду, а на днях недалеко от Малина обнаружили ее расстрелянную машину и могилу.

Ее машину обстрелял танк, она умерла мгновенно. Ксения Юдкова подтвердила, что в похороненной могиле тело Яны. Также документы предоставили в полиции.

В тот роковой день Яна ехала спасать животных, которые остались в селе Житомирской области.

"Я очень много сотрудничала с ней в начале зоодвижения. Первые марши Fair Play и акции против догхантеров – это ее заслуга. Она и другие зоозащитники зажгли тот невероятный огонь защиты животных в Украине, который превратился в мощную силу милосердия", - написала проникновенно Наталья.

Яну знают как киевского волонтера с большой буквы.

"Она так хотела изменить мир... Всю жизнь посвятила животным. Таких людей единицы", - написала о ней приятельница Юлия Искра.

Погибла зоозащитница Яна Ренк (фото: facebook.com/ekaravay)