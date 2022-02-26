Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киеве, - заявление МВД
В МВД сделали заявление о попадании российскими войсками в жилой дом на проспекте Лобановского, 6-А в Киеве. Информация о жертвах и раненых пока уточняется.
Об этом рассказал Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины
"Разговоры Путина о том, что он никогда не ведет войну против гражданского населения, и о том, что украинцы якобы прикрываются живым щитом из женщин и детей является абсолютным фейком. Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киеве, в столице Украины",- заявил он.
Также Денисенко заявил, что в течение суток 40 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены российскими войсками и российскими военными
Ночь на 26 февраля в Киеве прошла напряженно
В МВД добавили, что в столице и области работала ряд ДРГ. Все их удалось обезвредить.
"Но, к сожалению, они как тараканы вылезают из всех щелей, и к сожалению, мы все время должны проводить борьбу с ДРГ", - заявил он.
Денисенко обратился к гражданам Украины с просьбой звонить на "102" и сообщать о подозрительных случаях.
Что в других городах Украины
Тяжелой ночь была в Николаеве и области. Раздавались одиночные взрывы, ситуация напряженная, но контролируемая.
Чиновник обратил внимание также на то, что в Украине заработал сайт prykhystok.in.ua, где граждане Украины размещают информацию о бесплатном жилье для тех переселенцев, которые выезжают на Западную Украину.
Напомним, что в Киеве в ночь на 26 февраля ракета попала в жилой дом на проспекте Лобановского, 6-А, в Киеве.