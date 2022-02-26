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Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киеве, - заявление МВД

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 10:03
Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киеве, - заявление МВД Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (Википедия)
Автор: Светлана Мащенко

В МВД сделали заявление о попадании российскими войсками в жилой дом на проспекте Лобановского, 6-А в Киеве. Информация о жертвах и раненых пока уточняется.

Об этом рассказал Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины

"Разговоры Путина о том, что он никогда не ведет войну против гражданского населения, и о том, что украинцы якобы прикрываются живым щитом из женщин и детей является абсолютным фейком. Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киеве, в столице Украины",- заявил он.

Также Денисенко заявил, что в течение суток 40 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены российскими войсками и российскими военными

Ночь на 26 февраля в Киеве прошла напряженно

В МВД добавили, что в столице и области работала ряд ДРГ. Все их удалось обезвредить.

"Но, к сожалению, они как тараканы вылезают из всех щелей, и к сожалению, мы все время должны проводить борьбу с ДРГ", - заявил он.

Денисенко обратился к гражданам Украины с просьбой звонить на "102" и сообщать о подозрительных случаях.

Что в других городах Украины

Тяжелой ночь была в Николаеве и области. Раздавались одиночные взрывы, ситуация напряженная, но контролируемая.

Чиновник обратил внимание также на то, что в Украине заработал сайт prykhystok.in.ua, где граждане Украины размещают информацию о бесплатном жилье для тех переселенцев, которые выезжают на Западную Украину.

Напомним, что в Киеве в ночь на 26 февраля ракета попала в жилой дом на проспекте Лобановского, 6-А, в Киеве.

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