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Россиян отправляют на закрытые курорты грузоперевозками

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Россия, Вторник 08 июня 2021 07:31
Россиян отправляют на закрытые курорты грузоперевозками Фото: туроператоры отправляют россиян на курорты грузоперевозками (pixabay.com)
Автор: Styler

Российские туроператоры придумали лазейку, как можно отправлять россиян на закрытые курорты, где не возобновлено регулярное авиасообщение. Компании используют грузопассажирские рейсы.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Власти предупредили о том, что могут аннулировать такие полеты. Больше всего от этого пострадают компании, которые уже продали туры на Кипр. Туда пока россиянам нельзя отправиться обычными рейсами.

Действия регуляторов уже привели к сокращению полетов и подорожанию туристических пакетов. На грузопассажирских рейсах чаще всего летают на Кипр и в Тунис.

Туры на Кипр начали активно продавать с апреля. Ежедневно грузопассажирскими рейсами на Кипр летали 1-3 тысячи россиян в день.

В субботу и воскресенье допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировались. Это также подтвердили пользователи сети.

Напомним, Кремль пытается замолчать масштабную экологическую катастрофу, которая связана с масштабными пожарами в Сибири. От пожаров страдает Бурятия, Якутия, Иркутская область, Красноярский край, Тюмень, Приморский край и т.д.

При этом вместо того, чтобы заниматься решением проблемы в Москве пытаются отвлечь внимание россиян обсуждением новой формы сборной Украины по футболу.

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