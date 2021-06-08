Россиян отправляют на закрытые курорты грузоперевозками
Российские туроператоры придумали лазейку, как можно отправлять россиян на закрытые курорты, где не возобновлено регулярное авиасообщение. Компании используют грузопассажирские рейсы.
Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Власти предупредили о том, что могут аннулировать такие полеты. Больше всего от этого пострадают компании, которые уже продали туры на Кипр. Туда пока россиянам нельзя отправиться обычными рейсами.
Действия регуляторов уже привели к сокращению полетов и подорожанию туристических пакетов. На грузопассажирских рейсах чаще всего летают на Кипр и в Тунис.
Туры на Кипр начали активно продавать с апреля. Ежедневно грузопассажирскими рейсами на Кипр летали 1-3 тысячи россиян в день.
В субботу и воскресенье допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировались. Это также подтвердили пользователи сети.
Напомним, Кремль пытается замолчать масштабную экологическую катастрофу, которая связана с масштабными пожарами в Сибири. От пожаров страдает Бурятия, Якутия, Иркутская область, Красноярский край, Тюмень, Приморский край и т.д.
При этом вместо того, чтобы заниматься решением проблемы в Москве пытаются отвлечь внимание россиян обсуждением новой формы сборной Украины по футболу.