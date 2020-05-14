Россия нагло врет про смертность от коронавируса: морги переполнены

Коронавирус в России очень стремительно распространяется, и страна уже вышла по количеству заболевших на второе место, а смертность в стране официально очень низкая, что вызывает много подозрений.

На 14 мая, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в России 252 245 тысяч заболевших и 2305 умерших. Тогда как в Великобритании, что занимает третье место, 234 431 заболевших и 33 692 смертей.

Журналисты провели расследование и выяснили, что власти искусственно занижают статистику смертности, дабы избежать паники среди населения и показать, что ситуацию они контролируют.

По информации издания Meduza, врачи первыми заметили, что со статистикой смертности что-то не так.

"Врач одного из крупнейших московских центров для больных коронавирусом рассказал, что морг в больнице переполнился - тогда умерших пациентов стали отправлять на вскрытие в Коммунарку", - пишет издание.

Медики также рассказывают, что в московской больнице №52 за день умирали по 10-20 больных от коронавируса, но официальная статистика почему-то обошла стороной эти случаи.

Чтобы скрыть реальную картину, подтасовывают данные о причинах смерти. Так, в графе "причина смерти" одной из пациенток с коронавирусом сказано "другие бактериальные пневмонии, другие уточненные поражения сосудов мозга".

А демографы в апреле этого года зафиксировали в Москве на 1800 смертей больше, чем за тот же период в прошлом году.

Журналисты пришли к выводу, что официально на сайт оперативного штаба по противодействию COVID-19 заявляется не более трети всех умерших от коронавируса.

Ранее мы писали, что уже десяти странам мира удалось побороть коронавирус. Среди них - Исландия, где дети снова пошли в садики и школы.