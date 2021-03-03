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В России замерз до смерти чемпион Олимпиады-80

Новина українською → Россия, Среда 03 марта 2021 17:31
В России замерз до смерти чемпион Олимпиады-80 В России нашли замерзшим чемпиона Олимпиады-80 Александра Блинова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Подмосковье нашли мертвым олимпийского чемпиона 1980 года по конному спорту Александра Блинова. Мужчина замерз насмерть из-за того, что не смог добраться до своего дома, поскольку шли очень сильные снегопады.

Об этом сообщает МК.

Тело известного спортсмена нашли в глубоком снегу рядом с конюшней в селе Андреевское, где он работал. По словам друга погибшего, Александра Евдокимова, Блинов не добрался до домика, в котором жил, буквально 150 метров.

В России замерз до смерти чемпион Олимпиады-80

Александр Блинов (фото из соцсетей)

Полиция выяснила, что в тот день Блинов поехал в город, зашел в банк, снял деньги и пошел в супермаркет. После выхода из магазина он был в нехорошем состоянии.

В село он уже возвращался на такси, но из-за снежных заносов, таксист не смог его довести под дом. Он его высадил метров за 500. Эти несколько сотен метров оказались роковыми для олимпийского чемпиона.

Стоит отметить, что инцидент произошел еще 9 февраля. С тех пор никто не мог найти Александра Блинова, хотя его поиском занималась не только полиция, но и волонтеры. Тело бывшего спортсмена обнаружили лишь тогда, когда растаял снег.

Дочь Блинова говорила о том, что у ее отца не было проблем со здоровьем, но были проблемы с ногой из-за чего он сильно прихрамывал.

Напомним, под Житомиром в поле замерз 17-летний парень. Его друг просто ушел домой.

Ранее умер Андрей Мягков, которого все любили за "Иронию судьбы" и "Служебный роман".

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