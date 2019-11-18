В России умер знаменитый писатель: названа жуткая причина смерти

Умер Игорь Сахновский - знаменитый писатель и поэт. Сердце автора множества романов остановилось 18 ноября в Екатеринбурге.

Коллеги и друзья Сахновского сообщили, что у Игоря Фэдовича были проблемы с сердцем. Официальной причиной смерти 61-летнего писателя называют разрыв аорты.

Игорь Сахновский (фото: facebook.com/igor.sakhnovsky)

"У него всегда финал открыт. У него всегда установка на то, что жизнь продолжается, на то, что человек никогда не заканчивается. И соединить это с тем фактом, что его больше нет, мне пока очень тяжело. Бывают писатели, за которыми стоят жанры. И мы знаем, что этот писатель - детектив, этот - роман, этот - колонка. А бывают писатели, которые принадлежат только себе и своему творчеству. И это не жанр, это не метафора, это не прием, это судьба, переплавленная в книгу", - прокомментировал смерть коллеги публицист Александр Архангельский.

Игорь Сахновский (фото: facebook.com/igor.sakhnovsky)

Игорь Сахновский родился в 1958 году в городе Орск. Его роман "Насущные нужды умерших", вышедший в 1999 году, был переведен на английский язык и получил литературную премию Fellowship Hawthornden International Writers Retreat. Роман "Человек, который знал все" вошел в шорт-лист престижных литературных премий "Большая книга" и "Русский Букер", а позже это произведение Сахновского было экранизировано режиссером Владимиром Мирзоевым.

Сахновский является автором десятков романов, повестей и рассказов, сборников стихов. Многие из них переведены на разные языки мира.