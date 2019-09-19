После долгой болезни умер актер сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого"

Российский актер театра и кино Сергей Афанасьев умер после продолжительной болезни. Звезда таких популярных сериалов, как "Дальнобойщики", "Опера", "Сыщики", "Марш Турецкого", скончался 19 сентября на 63-м году жизни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Всего в творческой биографии актера 87 киноролей. Среди наиболее известных такие фильмы, как "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Анна-детективъ", "Динозавр", "Дипломат".

В киносериале о приключениях дальнобойщиков-напарников Сергей Владимирович снялся в роли мужа Вовы во втором сезоне и запомнился зрителям своей яркой игрой.

Фото: Сергей Афанасьев (teatrps.ru)

Первой кинокартиной, в которой сыграл роль Афанасьев, стала драма "Опыт бреда любовного очарования" (1991 год).

Афанасьев учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Играл в спектаклях Ростовского театра драмы им. М.Горького, Московского театра "Вернисаж".

Фото: Сергей Афанасьев (teatrps.ru)

В Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ в некрологе отметили, что Афанасьев был не только талантливым актером, но и добрым, светлым и очень мужественным человеком.

Как сообщалось ранее, в августе в РФ скончалась знаменитая советская и российская актриса Александра Назарова, которая сыграла почти в 100 фильмах и сериалах. Особую популярность ей принесла роль Надежды Михайловны в сериале "Моя прекрасная няня".

В сентябре появилась информация о тяжелой болезни звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, которая исполнила в этом сериале главную роль. За состоянием здоровья актрисы следят миллионы.