В России в смертельное ДТП попал автобус с юными спортсменами: много жертв (видео, фото)

Всего в микроавтобусе находилось 18 человек: 14 юных спортсменов, их тренер, двое взрослых сопровождающих и водитель.

Все погибшие девочки - воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 2 города Волгоград. Трое из них 2008 года рождения, двое - 2009-го.

Спортсмены российской юношеской баскетбольной команды, которые попали в смертельное ДТП (фото: t.me/Lshot)

Трагедия произошла в Ставропольском крае. По предварительной версии, груженный асфальтом "Камаз" столкнулся с "девяткой", которая пошла на обгон микроавтобуса, и опрокинулся на бус с детьми.

Как говорят в ГИБДД, предварительной причиной ДТП встало грубое нарушение правил дорожного движения водителем "девятки", при маневре задевшей грузовик.

В России в ДТП погибли спортсмены из юношеской баскетбольной команды 30 апреля (фото: t.me/Lshot)

В сети показали видео с места смертельной аварии.

Видео:в России автобус с юными спортсменами попал в смертельное ДТП

Другие кадры можно посмотреть по этой ссылке.

"Волгоградская областная федерация баскетбола утверждает, что команда, попавшая в ДТП, была отправлена на соревнования с нарушением - по устному запрету федерации, детским спортивным командам запрещено передвигаться на маршрутках - только железнодорожным транспортом или самолетом. Да и заявку спортшкола не подавала", - говорится в публикации.