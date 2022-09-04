В России шантажируют отказника из Тувы трусами и носками: "все простим, за свой счет поедешь в Украину"

Как рассказала жена россиянина, который не пожелал принимать участи в так называемой "специальной военной операции" в Украине, после отказа ему поставили в военном билете красный штамп с указанием о "предрасположенности к предательству".

Устроиться на работу с такой печатью в военнике мужчина пока не смог, хотя открытые вакансии есть в наличие - работодатели прямо не отказывают, но просят прийти позже.

"Когда вышел приказ об увольнении ее мужу пришлось сдать обратно в склад военной части всю одежду, амуницию, которую он получал когда-либо во время службы, хотя это по закону уже давно списано, он все это достал и сдал", - говорится в публикации со ссылкой на рассказ жены этого "отказника".

Однако найти на рынке и в магазинах 7 штук трусов, а также 9 пар зимних и 22 пары летних носков, чтобы вернуть в воинскую часть, житель Тувы так и не смог. Это белье мужчине записали как долг и обязали срочно сдать.

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Жена "отказника" возмущается, что при крайнем звонке из части ее мужу рассказывали: "мы тебе все простим - даже твои носки и трусы, ты восстановишься по контракту, за свой счет поедешь в Украину и бла бла бла".

"Она говорит нам, понимаете - жизнь моего мужа ценится 31 парами носков и 7 трусами!!! Печально вот так расценивают наших ребят", - пишут в тувинском общественном движении.