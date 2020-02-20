В России разбился самолет сразу после взлета: все детали

В России разбился самолет с пассажирами сразу после его взлета. Это произошло 20 февраля в Магадане. На борту самолета Ан-2 были 14 человек. Отмечается, что частный самолет потерпел крушение скорее всего из-за технических проблем или человеческого фактора.

"Среди приоритетных версий - ошибка экипажа и плохое техническое состояние самолета", - сказал один из источников в российских СМИ.

"В четверг утром самолет, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", оторвавшись от земли на десять метров, прекратил взлет и совершил жесткую посадку недалеко от полосы, в результате чего разрушились фюзеляж и плоскости крыльев", - сообщили в МЧС РФ.

В РФ самолет потерпел крушение (фото: МЧС РФ)

По предварительным данным в аварии никто не погиб. Пострадали до 7 человек, они получили легкие травмы, но сейчас их жизни ничего не угрожает. Пожара на борту Ан-2, разбившегося в Магадане, удалось избежать. Все пассажиры и экипаж своими силами покинули самолет после аварии.

На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Магаданской области, ПСЧ-20, спасатели Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России, бригада территориального центра медицины катастроф. Всего задействовано 48 человек, в распоряжении которых 15 единиц техники, из них от МЧС - 37 человек и 8 единиц техники.

В России упал самолет Ан-2 (YouTube)