В России продают тарелки в форме лопат: во всех магазинах страны

В России поступили в продажу тарелки очень забавной формы
В России решили дать продолжение истории со снегоуборочными лопатами, с которых во время празднования Масленицы, людям раздавали блины. Теперь во всех магазинах России начали продаваться тарелки в форме лопат. Об этом утверждает в Twitter пользователь под ником "МИД Роисси".
"Фотофакт. Тарелки для россиян поступили в продажу во все магазины страны", — подписал блогер фотографию.
Судя по фото, стоимость изделия составляет 399 рублей.
В России начали продавать тарелки-лопаты (фото: twitter.com/Fake_MIDRF)
Пользователи сети в комментариях вовсю иронизируют и шутят о данном факте.
Скриншот комментариев (twitter.com/Fake_MIDRF)