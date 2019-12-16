ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России продают тарелки в форме лопат: во всех магазинах страны

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 17:27
В России продают тарелки в форме лопат: во всех магазинах страны
В России продают тарелки-лопаты (Коллаж РБК-Украина)

В России поступили в продажу тарелки очень забавной формы

В России решили дать продолжение истории со снегоуборочными лопатами, с которых во время празднования Масленицы, людям раздавали блины. Теперь во всех магазинах России начали продаваться тарелки в форме лопат. Об этом утверждает в Twitter пользователь под ником "МИД Роисси".

"Фотофакт. Тарелки для россиян поступили в продажу во все магазины страны", — подписал блогер фотографию.

Судя по фото, стоимость изделия составляет 399 рублей.

В России продают тарелки в форме лопат: во всех магазинах страны

В России начали продавать тарелки-лопаты (фото: twitter.com/Fake_MIDRF)

Пользователи сети в комментариях вовсю иронизируют и шутят о данном факте.

  • Кто не ест блины с лопаты, тот работает на НАТО.
  • Кто боярышник не пьет, тот безбожником умрет.
  • Это на масленицу. А вот следующая модель тарелки - Корыто. Релиз готовится к Пасхе.
  • А кто украл черенки к тарелкам? Чем есть теперь?
  • Блинный сервиз на 5 персон!

В России продают тарелки в форме лопат: во всех магазинах страны

Скриншот комментариев (twitter.com/Fake_MIDRF)

В Кремле ответили на заявление Украины о возврате к идее миротворцев на Донбассе Маас заявил о вранье Путина по делу об убийстве чеченца в Берлине
Новости Украины Российская Федерация
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь