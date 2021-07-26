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В России на праздновании дня ВМФ женщину подстрелили из ракетницы (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В России женщина получила ранение из ракетницы во время празднования дня День военно-морского флота. Инцидент случился на пляже в Приморском крае (недалеко от Владивостока).

Об этом сообщает newsvl.

ЧП произошло в Ольгинском районе 25 июля. На пляже было много людей в честь праздника, играла музыка.

В какой-то момент один из отдыхающих решил отметить день ВМФ "с огоньком" и выстрелил ракетницей в небо, думая, что заряд улетит в сторону моря. Но план провалился... Ветром заряд занесло на пляж, где он и ранил отдыхающую женщину.

Позже выяснилось, что стрелявшим оказался местный 59-летний мужчина. А пострадавшая 28-летняя уроженка Владивостока отправилась в больницу с ранением бедра.

Видео: В России женщину подстрелили из ракетницы (t.me/lentadna)

Отметим, что о соответствующем инциденте полиция узнала только после обращения в медицинское учреждение по поводу травмы женщины.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, виновных обещают наказать.

Ранее мы писали, что оккупанты жестко оконфузились на торжестве в Крыму. Мощное орудие дало сбой во время торжеств, посвященных освобождению от нацистских захватчиков.

Также сообщалось, что российские пропагандисты выдали истребитель ВСУ за свой.

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