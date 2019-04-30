В России опозорились с подготовкой к 9 мая: что произошло

В России начали готовиться ко Дню Победы над нацистской Германией. При этом саратовское общежитие № 2 СГАУ имени Вавилова разместило возле входа в здание тематический плакат, на котором изображены немецкие солдаты. Об этом сообщают росСМИ.

На одном из фото плаката показана фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом. На ней немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 под именем "Чапаев". Под люком механика-водителя видна надпись "Beschlagnahmt" (конфисковано).

В России выставили плакат с немецкими солдатами (фото: twitter.com/stalingradfront)

Еще один кадр воспроизводит Сталинградскую битву. На этой фотографии офицер вооруженных сил нацистской Германии, отдает команды младшему составу.

В России выставили плакат с немецкими солдатами (фото: соцсети)

Когда руководству сообщили об ошибке начались оправдания, что это делали не они, а одна из компаний, выполняющая такие заказы. Этот плакат сняли и повесили простое поздравление с Днем Победы.

В России выставили плакат с немецкими солдатами (фото: соцсети)

Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.

Результаты введения ЕГЭ в действии;

Ценностей не осталось, как и совести. Деньги не пахнут у них;

Господа оформители не могут отличить немецких солдат от советских? Феерическое невежество;

Если увольнять некого, а делали владельцы - закройте свою контору. Это фиаско;

Ляп или не ляп, но это оскорбление фронтовиков, их потомков, памяти о той войне.

Такие случаи сплошь и рядом бывают, и чтобы их не было надо, чтоб оформление осуществляли активисты, которым это интересно, а не какие-то рекламщики. Но на это руководство городов никогда не пойдет, т.к. они за откаты дают эти заказы;

Позорище!

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