В России опозорились с подготовкой к 9 мая: что произошло

В России оскорбили память советских солдат
В России начали готовиться ко Дню Победы над нацистской Германией. При этом саратовское общежитие № 2 СГАУ имени Вавилова разместило возле входа в здание тематический плакат, на котором изображены немецкие солдаты. Об этом сообщают росСМИ.
На одном из фото плаката показана фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом. На ней немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 под именем "Чапаев". Под люком механика-водителя видна надпись "Beschlagnahmt" (конфисковано).
В России выставили плакат с немецкими солдатами (фото: twitter.com/stalingradfront)
Еще один кадр воспроизводит Сталинградскую битву. На этой фотографии офицер вооруженных сил нацистской Германии, отдает команды младшему составу.
В России выставили плакат с немецкими солдатами (фото: соцсети)
Когда руководству сообщили об ошибке начались оправдания, что это делали не они, а одна из компаний, выполняющая такие заказы. Этот плакат сняли и повесили простое поздравление с Днем Победы.
В России выставили плакат с немецкими солдатами (фото: соцсети)
Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.
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