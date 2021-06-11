В России опозорились с лозунгом "Героям слава": "если это фашизм, то тогда как объяснить все это?"

Он опубликовал в соцсети пост с фотографиями, на которых показано использование подобного лозунга в России. Блогер обращает внимание на то, как почитались солдаты на памятниках. На них написан лозунг: "Слава героям". Таким образом россияне позорятся своей истерикой по поводу Украины.

Денис Казанский высмеял россиян и их истерику из-за украинского лозунга (facebook.com/den.kazansky)

В комментариях блогеру указали, что все-таки лозунги различаются. В Украине это "Героям слава", а в России "Слава героям".

Слава героям это неправильно. Надо писать - героям слава!

От прям чую як фашисти замість "хай Гітлер" скандували слава Україні-героям слава.

Тому що російський фашизм багатший за український))

Рекомендую попередній слоган замінити на"Смерть ворогам"- він дуже ніжний та поетичний для ворогів України!

УЕФА, как и любая контора, невероятно радуется подачкам из клептоманских ручонок. Назвать черное белым? Легко! Лямы в карманы.

С чего все началось

Слоган "Героям слава" на футболках сборной Украины по футболу запретило УЕФА после требований России. В организации сочли эти слова политическими, но всю остальную символику оставить разрешили.

В УЕФА проанализировали "более глубоко" форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы - 2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

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