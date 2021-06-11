В России опозорились с лозунгом "Героям слава": "если это фашизм, то тогда как объяснить все это?"

УЕФА запретило форму сборной Украины по футболу со слоганом "Героям слава" после требований России. Остальную символику на форме оставили, но вот лозунг посчитали слишком политическим. Россияне по этому поводу не могут успокоиться, они считают выражение "Героям слава" фашистским.
На это обратил внимание известный блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.
Он опубликовал в соцсети пост с фотографиями, на которых показано использование подобного лозунга в России. Блогер обращает внимание на то, как почитались солдаты на памятниках. На них написан лозунг: "Слава героям". Таким образом россияне позорятся своей истерикой по поводу Украины.
В комментариях блогеру указали, что все-таки лозунги различаются. В Украине это "Героям слава", а в России "Слава героям".
Слоган "Героям слава" на футболках сборной Украины по футболу запретило УЕФА после требований России. В организации сочли эти слова политическими, но всю остальную символику оставить разрешили.
В УЕФА проанализировали "более глубоко" форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы - 2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.
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Как мы писали ранее, миром ширится флешмоб в поддержку сборной Украины.