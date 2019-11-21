В России "наехали" на Ротару за поддержку украинской армии

Софию Ротару подвергли критике за то, что она поддерживает украинских бойцов и гастролирует в РФ
На Софию Ротару "наехали" в России за то, что она поддерживает материально украинскую армию, но ездит с гастролями в Россию. Так высказалась об артистке российская ведущая Ангелина Вовк. По словам россиянки, Ротару ездит в их страну за деньгами.
"Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - высказалась Вовк.
По словам Вовк, ранее она любила творчество Ротару, но сейас не собирается идти на ее концерты.
"У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену - не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране", - заявила ведущая.
Напомним, что ранее София Ротару отказывалась выступать в России, но в августе 2019 года все же дала концерт на "Новой волне" в Сочи.