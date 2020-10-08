В России мужчина поджег себя: поздравлял Путина с днем рождения

В России мужчина решил поджечь себя и посвятить это дню рождению своего президента Владимира Путина. ЧП произошло в центральном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает местное издание "Мегаполис", мужчина сделал это в знак протеста - перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке. Так рассказали свидетели. В руках у человека был плакат "С днем рождения, господин президент".

К счастью, ему вовремя помогли прохожие, а оперативно прибывшие медики доставили его в медучреждение. У местного жителя диагностировано 50% ожогов тела, его срочно госпитализировали в больницу.

Как сообщает издание "Фонтанка", самоподжог устроил 70-летний директор одной из питерских риелторских контор.

"С Днем Рождения господин президент." (18+) Такой плакат висел у человека, который себя поджег в Санкт-Петербурге", - пишут местные издания.

В Санкт-Петербурге мужчина поздравлял Путина с днем рождения (фото: megapolisonline.ru)

Отметим, что 7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

Как мы сообщали ранее, в Киеве "поздравили" Путина с днем рождения.

Ранее мы писали о том, что Путина во второй раз включили в список номинантов на Нобелевскую премию. Заявку отправил писатель, главный редактор газеты "Президент" и академик Сергей Комков.