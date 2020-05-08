В России медики шокировали признанием: стали главными разносчиками COVID-19 (видео)

Коронавирус в России (коллаж РБК-Украина)

Российские медики пожаловались, что руководство замалчивает о проблемах с коронавирусом в больницах

В России зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом - за сутки заразились 11 321 человек, а от осложнений скончались 88 пациентов. Медики жалуются на катастрофическую ситуацию с обеспечением средствами защиты в больницах и признают, что сейчас врачи стали главными разносчиками COVID-19.

В программе "Голая правда" российские работники здравоохранения рассказали, что руководство медучреждений замалчивает о проблемах, пытается скрыть недостачу необходимых спецсредств и запугивает персонал за жалобы, а недовольным угрожает увольнениями.

В итоге медики пишут волонтерам и выпрашивают маски и защитные костюмы, хотя власти говорят, что они есть в огромном количестве.

Руководитель профсоюза "Альянс Врачей" Анастасия Васильева рассказала, что главные врачи боятся потерять свои места и вынуждены докладывать то, чего нет на самом деле.

"И сами себя загоняют в угол. Потому что им сказано выполнить такой-то приказ, и эта больница не должна быть переведена на карантин и перепрофилирована на больных коронавирусом. Она должна оказывать плановую медицинскую помощь, чтобы не было коллапса и паралича медицинских служб. И они под козырек должны это выполнять. Но они же не виноваты, что к ним в больницы попадают пациенты с коронавирусной пневмонией. Они это скрывают, начинают заболевать медработники, распространяется инфекция", - сказала она.

В интервью Ирине Шихман медики рассказали, что очень озлоблены на руководство.

"Нас заставляют молчать, нас оскорбляют, кричат на нас. В грубой форме. Не только нам, но и на средний и младшие медперсоналы. Не хотите работать - идите домой, увольтесь, на ваше место придет кто-то другой. И люди работают за копейки и вынуждены молчать, чтобы не потерять работу. Я сейчас рискую потерять работу", - заявил врач Клетнянской ЦРБ Брянской области Владимир Перлухин.

Он признал, что сейчас врачи - "главные разносчики коронавируса". Также врач рассказал, что ранее в больнице принимал пациента с пневмонией, у которого через два дня подтвердили COVID-19. А в самом медучреждении в это время был "проходной двор", персонал заразился также, некоторые инфицированные ходили на различные собрания, в том числе и с детьми.

Медсестра Солнечногорской ЦРБ Нила Клишина заболела коронавирусом от пациентки, которая умерла. Он должна была оказать помощь, хотя была только в перчатках, колпачке на голове и застиранной маске.

Когда руководству больницы задают вопросы о том, что нет средств защиты, они не реагируют, жалуются медики и отмечают: "Они не заинтересованы, понимаете? Не им же умирать".

В то же время врачи закупают марли за свои деньги или шьют их (используя как маски) и так пытаются спастись от инфекции.

По словам заведующей отделением переливания крови ЦГКБ в городе Реутов Ирины Васькяниной, работники больниц неделю писали служебные записки с требованием, чтобы их проверили на коронавирус, так как все уже болели.

"Сделали "левую" проверку. Выдали урогенитальные шпатели для мужского мочеиспускательного канала, замотанные в бумагу. А еще баночки для мочи. Не дали никакую инструкцию. Потом позвонили и сказали, что результат отрицательный, хотят я не верю, так как тогда очень сильно болела", - рассказала она.

В их больнице одноразовые костюмы и респираторы медикам приходится стирать в прачечной.

Когда врачи попросили волонтеров прислать им помощь, главврач Реутовской ЦГКБ объявил это провокацией и запретил брать средства индивидуальной защиты.

"У них уровень мышления другой. Они видят своих работников не как людей. Они видят в них, к сожалению, расходный материал. И это совершенно точно", - заявила руководитель профсоюза "Альянс Врачей".

Медик районной больницы города Пушкино Московской области Ольга Овинникова получила химический ожог второй степени на лице из-за того, что ей пришлось носить маску, которую в больнице замачивали в хлорке.

На жалобы руководству на боли ей сказали, что женщина "наверное вспотела, и маска так натерла".

"Написали жалобу в прокуратуру, потому что руководство никак не отреагировало. Мне поставили, как производственную травму, и начальник хотел все это замять. Он приходил в хирургию и просил сделать так, якобы она не обращалась к ним. Но хорошо, что все документы сфотографировала и электронный больничный код уже получила", - рассказала она.

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Ранее сообщалось, что Россия обошла Германию и сейчас занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19.