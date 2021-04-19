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В России формируются новые штаммы коронавируса: не похожи на все остальные

Новина українською → Россия, Понедельник 19 апреля 2021 14:04
В России формируются новые штаммы коронавируса: не похожи на все остальные Фото: в России формируются новые штаммы коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

В России формируются новые штаммы коронавируса, которые не похожи на все остальные, существующие сегодня мутации COVID-19.

Об этом сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук РАН 19 апреля, пишет ТАСС.

По словам чиновницы, новые штаммы вируса зафиксированы в северных регионах страны.

"У нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму", - заявила Попова.

Она добавила, что ученые видят сейчас формирование "сибирского варианта и северо-западного варианта" COVID-19.

"Информация по новым штаммам готовится к публикации", - сказала глава Роспотребнадзора.

Позже в ведомстве заявили, что данных о том, что выявляемые в РФ варианты коронавируса вызывают более тяжелое течение заболевания, сейчас нет.

Отметим, что на сегодняшний день самым "популярным" в мире называют "британский" штамм коронавируса. Буквально за несколько месяцев он занял доминирующее положение, а число заражений им стало исчисляться тысячами.

Напомним, что во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса, у которого значительно меньшее время инкубационного периода.

Также недавно мы писали, что в Британии обнаружили новый штамм COVID-19 с двойной мутацией, который впервые выявили в Индии.

Кстати, украинцы назвали главную причину, которая не дает победить коронавирус в стране.

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