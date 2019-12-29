В России чуть не погиб Путин с дочерьми: детали происшествия

Владимир Путин чуть не погиб с дочками при пожаре в доме под Петерургом. Президент России чудом выжил. Правда, случилось это в 1996 году, но об этом факте стало известно только благодаря немецкому журналисту Александру Рару. Он написал книгу под названием "Владимир Путин. "Немец" в Кремле" .

По словам автора книги, пожар произошел в то время, когда Путин с друзьями наслаждались релаксом в сауне. Когда огонь распространился по всему дому глава РФ вбежал в спальню к дочкам и вынес их из горящего дома.

"Я лично спросил у него, правдива ли эта история, и он подтвердил. Путин был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь", – рассказал журналист.

Также немецкий автор и журналист вспомнил, что Путин рассказал ему, что при пожаре в доме находились деньги, но уберечь их политику не удалось. Когда он вбежал в дом, чтобы их забрать, они сгорели. Нетронутым остался лишь нательный крест Путина.

Как ранее мы сообщали, Владимир Путин едва не погиб в авиакатастрофе в декабре 2019 года. Самолет президента России пришлось сажать в сильном тумане, что чуть не завершилось трагично для главы Кремля. По словам пилотов лайнера, во время полета "погода менялась буквально каждые 10-15 минут". А перед самой посадкой самолета условия ухудшились капитально, поэтому пилоты посадили Ил-96 в аэропорту буквально на ощупь.