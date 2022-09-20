Російський актор розбився на авто, яке хотів подарувати бойовикам "ДНР"

56-річний Пускепаліс займався не лише кіно, а й пропагандистською діяльністю, а також допомагав бойовикам. Так, він вирушав до ОРДЛО до "ДНРівців", щоб передати бус для диверсійно-розвідувального загону одного з командирів окупантів "Вовка".

За даними росЗМІ, Пускепаліс імовірно "віз одяг для солдатів і гумдопомогу в Москву, звідки машина вже вирушила б до його улюбленої "ДНР"".

Режисер-пропагандист перебував у Ford Transit як пасажир, а за кермом мікроавтобуса був 56-річний Олександр Сініцин, працівник ярославського театру драми імені Ф. Волкова. Водій також не вижив в аварії.

Місце зіткнення фури та мікроавтобуса, в якому загинув Сергій Пускепаліс (фото: t.me/ua2ch_news)

Бус зіткнувся із фурою у Ростовському районі, на 201 км автодороги М8 "Холмогори". "Форд Транзит" від сильного удару перекинуло на бік. І водій, і пасажир мікроавтобуса загинули в аварії. А водій вантажівки потрапив до реанімації.

Місце ДТП, в якому загинув Сергій Пускепаліс (фото: t.me/breakingmash)

Пускепаліс знімався у фільмах "Як я провів цього літа", "Метро", "На вістря", "Льодокол", "Прогулянка" та інших. Загалом у його акторському активі - ролі у більш ніж 70 фільмах та серіалах.

Крім цього, Пускепаліс у публічних заходах висловлювався на підтримку агресивної політики РФ щодо України, просував наративи "російського світу", займався пропагандою та схвалював війну проти нашої держави. З 2016 року їздив на Донбас та відвозив окупантам гроші, транспорт тощо.

Відео: Сергій Пускепаліс планував передати російським загарбникам на окупованій частині Донецької області мікроавтобус