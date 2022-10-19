Росіянка не захотіла говорити з полоненим сином, поки їй не скажуть "кодове слово": шокуюче відео
Військові Збройних сил України взяли в полон російського окупанта - Колесова Дениса Анатолійовича із міста Лебедянь Липецької області. Мати росіянина відмовлялася спілкуватися зі своїм сином телефоном, поки їй не скажуть "кодове слово".
Відео розмови опублікував на своєму YouTube-каналі український блогер та журналіст Володимир Золкін.
Жінка стверджувала, що він не може перебувати в полоні, бо вона з ним нібито "тільки вчора розмовляла". Сам загарбник відповів, що такого не було.
"Скажіть кодове слово, якщо мій син у полоні", - вимагала жінка.
Самий окупант дуже розсміявся після слів матері.
Також вона заявила, що українці нібито всіх завжди "розводять" і назвала Україну "фашистською країною".
Мати окупанта не захотіла спілкуватися з полоненим сином, поки їй не скажуть "кодове слово" (скрін)
В кінці росіянка сказала, що поїде до військкомату, щоб самостійно дізнатися про долю свого сина, а журналіста, який пропонував їй поспілкуватися з ним, послала.
"Тому що ви з України всіх "розводите", це нам давно відомо. Ваша фашистська країна. Ви з нахабною мордою. Зараз поїду у військомат і все дізнаюся. Пішли ви у ж**у", - сказала росіянка і кинула трубку.
Після цього журналіст відправив їй відеоповідомлення з полоненим, який підтвердив, що перебуває у полоні. Мати відео передивилася, але не відповіла.
Раніше ми повідомляли, що матері окупантів радіють мобілізації в Росії.
Також ми писали, що росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні.