Росіянка, яка хотіла вбити українку в США, отримала вирок за "диявольську" схему

Деталі заплутаної історії

У 2016 році росіянка Вікторія Насирова наважилася вбити свого косметолога, українку Ольгу Цвик, щоб забрати її гроші, коштовності та паспорт, яким могла б користуватися.

На той час обидві жінки мали темний колір волосся, однакове забарвлення шкіри та розмовляли російською. На деяких фото в них навіть подібний макіяж.

Вікторія Насирова та Ольга Цвик є дуже схожими зовнішньо (фото: bbc.com)

Одного дня Насирова прийшла до Цвик і пригостила її чізкейком. У тому шматочку містилася велика доза сильного заспокійливого. Після того, як жінка з'їла гостинець, її почало нудити, тож вона лягла на ліжко та втратила свідомість.

Вікторія інсценувала все так, ніби Ольга скоїла самогубство, проте її вчасно знайшла подруга. Завдяки цьому українку вдалося врятувати. Коли вона повернулася з лікарні, виявила, що з дому зникли її документи (український паспорт і дозвіл на роботу в США) та заощадження.

Росіянка Вікторія Насирова отримала термін за намагання вбити українку (фото: facebook.com)

У цей момент Ольга пригадала, що коли вона ще не втратила свідомість повністю, бачила, як Вікторія швидко бігала кімнатою та розкидала речі.

Насирову, яка живе в Брукліні, визнали винною в замаху на вбивство, напад і незаконне утримання.

Який вирок оголосив суд

Суддя Верховного суду Квінса описав Насирову як "надзвичайно небезпечну жінку", яка придумала "диявольську" схему. Її засудили до 21 року позбавлення волі.

А після виходу з в'язниці вона перебуватиме під наглядом суду протягом ще п'яти років. Постраждала Цвик також була в залі суду під час оголошення вироку.

"Їй було легко вкрасти. Їй було легко вбити", - сказала вона, коментуючи пережите.

Вікторія Насирова отримала вирок до 21 року позбавлення волі та п'ять років нагляду після виходу з в'язниці (фото: facebook.com)

Раніше Вікторія Насирова вже мала проблеми з законом. У 2015 році її звинуватили у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень.

Крім того, росіянку також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств. Її діяння лягли в основу документального фільму програми розслідувань CBS "48 годин" у 2017 році.