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Росіянин, що втік від мобілізації, публічно образив турків (відео)

Росіянин у Туреччині образив мешканців країни (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Туреччині знову відзначився представник Росії. Чоловік, зважаючи на все, втік від мобілізації в РФ, але вирішив образити жителів країни, куди він приїхав.

Відповідне відео з неадекватом опублікували у Telegram-каналі "Україна зараз".

Деталі скандалу

Так, росіянин у супермаркеті обізвав турків "чу*ками". Це почула жінка, що стояла поряд і зробила йому зауваження.

"Ви чому їх так називаєте? Вони турки! Ви їх ображаєте! Ви нікого не любите, окрім себе!" - заступилася жінка.

На що росіянин відповів, що "він їх так не називав".

Молодий чоловік почував себе "господарем становища", і незважаючи на зауваження людей, продовжував доводити свою точку зору. Після скандалу у магазині він втік.

Дивіться відео самі, як все відбувалося.

Також молодик був дуже обурений, що його знімають на відео.

"Вам це грошей не принесе", – прокричав він.

Як ми раніше повідомляли,окупант втік із РФ до Іспанії і розповів про злочини росіян під Бучею.

До речі, мобілізований росіянин здався в полон за п'ять днів після відправки в Україну.

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