Росіянин, що втік від мобілізації, публічно образив турків (відео)

Деталі скандалу

Так, росіянин у супермаркеті обізвав турків "чу*ками". Це почула жінка, що стояла поряд і зробила йому зауваження.

"Ви чому їх так називаєте? Вони турки! Ви їх ображаєте! Ви нікого не любите, окрім себе!" - заступилася жінка.

На що росіянин відповів, що "він їх так не називав".

Молодий чоловік почував себе "господарем становища", і незважаючи на зауваження людей, продовжував доводити свою точку зору. Після скандалу у магазині він втік.

Дивіться відео самі, як все відбувалося.

Також молодик був дуже обурений, що його знімають на відео.

"Вам це грошей не принесе", – прокричав він.