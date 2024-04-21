Росіяни цинічно вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому військовому (відео)

Пісня українського військового Михайла Скорпіона "За териконами" розчулила мережу та вже декілька місяців "розриває" тренди. Це помітили і росіяни, які цинічно вкрали трек та переклали його, змінивши увесь сенс.
Що відомо про трек "За териконами", а також як мережа реагує на цинічний вчинок росіян, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з Instagram-сторінки блогерки з ніком Viktoria Filipka, сайт "24 канал".
Так, на тлі того, що в мережі часто з'являються відео з українською піснею, мешканці країни-агресорки вирішили її вкрасти та перекласти. При цьому вони назвали свій трек "пародією" й змінили його сенс.
Росіяни співають, що вони б'ють українців "Градами", а також що вони "не винні у цій війні". Цинічний переспів зробив так званий "артист" Міхаіл Пєцкоркін, який робить "кавери" на відомі пісні, а також не забуває прославляти окупантів.
Це помітила, зокрема, і українська блогерка Вікторія Філіпка. Вона записала відео з уривком "перекладеної" пісні. Звісно ж, обурення жінка не приховувала.
Цинічний вчинок росіян обурив українців. У коментарях вони пишуть:
Щемливий трек написав військовий Михайло Стасула, відомий як Міша Скорпіон. Він присвятив цю пісню своєму загиблому побратиму. При цьому військовий писав слова, які змушують плакати, в одному з окопів біля Мар'їнки.
Загиблий друг Стасули - Ростислав Терлецький. Його не стало 17 листопада 2022 року.
Сумна пісня швидко стала "вірусною". А потім відомий гурт МюсліUA випустив трек, у якому наклав слова Скорпіона на нову мелодію. Прем'єра треку відбулася у жовтні 2023 року.
Раніше стало відомо, що популярний ресторан відмовив вдові загиблого захисника у поминальному обіді і потрапив у скандал.
Окрім цього, раніше "Пташка" з "Азовсталі" обурилася поведінкою цивільних.