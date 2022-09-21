Росіяни після оголошення мобілізації в паніці розкупили авіаквитки закордон

Куди купують квитки росіяни

Так, через годину після звернення Путіна до росіян прямі квитки на літак до Стамбула, Єревану і Тбілісі на 21 вересня повністю розкуплені.

Нині вже ходять чутки, що чоловіків уже не випускають із країни без довідки з військкомату.

Паніка серед росіян зросла, адже в соцмережах висловлюватися за війну в Україні може багато хто, а гинути на фронті не хочеться нікому.

Судячи зі скріншоту, прямі рейси до Стамбула користуються великою популярністю у громадян РФ.

Скріншот (aviasales.ru)

Депутати Держдуми отримали відстрочку від мобілізації

Так, депутати Держдуми мають відстрочку від призову за російським законом. Також її одержують депутати законодавчих органів державної влади РФ, депутати представницьких органів муніципальних утворень чи голови муніципальних утворень.

До речі, з ранку спостерігається різке збільшення запитів "як виїхати з Росії" та "як уникнути мобілізації" у пошуковій системі Google.

Цікаво, що невдоволення росіян частковою мобілізацією зростає з кожною секундою. Ось що вони пишуть у соцмережах.

Зазначимо, що у РФ хочуть залучити до мобілізації 300 тисяч резервістів. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.